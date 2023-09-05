رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة الشاعر والمترجم الكوردي جلال زنكبادي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بوفاة الشاعروالاديب والمترجم، جلال زنكبادي في أحد مستشفيات أربيل.

وقال مسرور بارزاني في رسالته، "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الشاعروالاديب والمترجم، جلال زنكبادي، تعازي الحارة لأسرة الفقيد وعائلته واصدقائه، أسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

توفي اليوم الثلاثاء ، الأديب والشاعر والمترجم الكوردي المعروف، جلال زنكابادي، عن عمر ناهز 72 عاما، في أحد مستشفيات مدينة اربيل بعد صراع مع المرض.

وجلال حسين زنكابادي، من مواليد عام 1951، كاتب وقاص ومترجم معروف في سماء الأدب العربي والكوردي، وفي رصيده العديد من المؤلفات باللغتين الكوردية والعربية، كما ترجم كتباً ومؤلفات من روائع الأدب الفارسي والتركي والإنكليزي والإسباني.