أوميد خوشناو: نرغب في تحسين العلاقة بين أربيل وناشفيل في جميع المجالات

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، ان هنالك رغبة في تطوير العلاقات بين أربيل ومدينة ناشفيل الأمريكية، في جميع المجالات.

وقال أوميد خوشناو الذي يجري زيارة حالية لمدينة ناشفيل الأمريكية، بعد لقائه غرفة تجارة ناشفيل، إن وفدا تجاريا أمريكيا سيزور إقليم كوردستان في المستقبل القريب.

ووصل محافظ أربيل أوميد خوشناو والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، للمشاركة في مراسيم توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وقال خوشناو لكوردستان24، "نسعى الى تحسين العلاقات بين أربيل وناشفيل من كافة المجالات، وذلك عبر ابرام الاتفاقات، وذلك بهدف عودة النفع على الجانبين، سواء في التجارة أو الاستثمار أو غيرها".

وأضاف: "قمنا بدعوة وفد من ناشفيل إلى أربيل لإقامة شراكة مع غرفة تجارة أربيل، مما سينقل العلاقات في مرحلة مختلفة".

وتهدف الزيارة التي تستمر لعدة أيام، إلى توقيع اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل المقرر إجراءها في التاسع سبتمبر أيلول الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية وعدد من صناع القرار في الولايات المتحدة.

إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل كان نتاج 3 سنوات من الدراسة، من خلال زيارات متتالية أجرتها وفود بمدينة ناشفيل للاطلاع على أوضاع أربيل عن كثب من جميع النواحي.

وتوصف ناشفيل بكوردستان الصغرى، نسبةً لوجود عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية فيها، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.