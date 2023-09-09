مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان يقدم التعازي لاسر ضحايا زلزال المغرب

أربيل (كوردستان24)- قدم مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي حدث في المغرب وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي في بيان له اليوم 9 أيلول 2023 نشره في صفحته الرسمية على موقع "X" تويتر سابقاً "أتقدم بأحر التعازي لجميع الذين فقدوا أحبائهم في الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، نتضامن مع الشعب المغربي وندعوا لهم في هذا الوقت العصيب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت أنه "الى حدود الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم وصل عدد الوفيات الى 820 شخصاً و672 إصابة، من بينها 205 إصابة خطيرة".

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في بيان لها ليلة أمس "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". أضافت "كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات "سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار".

سجل وقوع الزلزال بعيد الساعة 23,00 (22,11 ت غ). وقدر عمقه بنحو 18,5 كيلومترا وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.

وقدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وهو هيئة علمية متخصصة بالنشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، قوة الزلزال بـ6,9 درجات.

وشعر بالزلزال أيضا سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.