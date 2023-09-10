الأنواء تتوقع هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي في أقسامها الغربية ليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في أقسامها الجبلية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".