سفين دزيي: المستثمرون النمساويون يسعون للحصول على الاستثمارات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، ان المستثمرين النمساويون يسعون للحصول على فرص للاستثمار في إقليم كوردستان.

ووصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وكان في استقبال الوزير النمساوي في مطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وقال دزيي لكوردستان24، أن هناك علاقة قوية بين الشعبين، وكذلك حكومة النمسا وحكومة إقليم كوردستان ويحاول المستثمرون النمساويون الحصول على الاستثمارات في إقليم كوردستان.

وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، الى ان للنمسا علاقة قوية تاريخيا مع شعب كوردستان، مؤكدا أن شعبها يكن الاحترام والتقدير لقضية شعب كوردستان.

ومن المقرر أن يلتقي الكسندر شالنبرغ مع الرئيس بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وستكون مسألة فتح القنصلية العامة النمساوية في اقليم كوردستان وتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان جزءا من المباحثات.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006، وهي أول شركة طيران أوروبية.