وزير خارجية النمسا: سنناقش تطوير العلاقات بين كوردستان والنمسا مع رئيس حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية النمساوي انه سيبحث تطوير العلاقات بين النمسا وكوردستان مع رئيس حكومة كوردستان وسيحاول فتح القنصلية النمساوية في أربيل.

وأضاف وزير الخارجية النمساوي ألكساندر تشالنبيرغ في تصريح لكوردستان24 "أنا هنا مع وفد تجاري كبير لتطوير العلاقات التجارية مع كوردستان والعراق، ولدينا العديد من القضايا التي سنناقشها خلال هذه الزيارة".

أشار الى أنه "نحن بحاجة الى تعزيز العلاقات السياسية والمزيد من التبادلات التجارية مع كوردستان، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا اليوم في كوردستان".

واوضح ان النمسا "لديها علاقات مباشرة مع كوردستان والعراق في عدة مجالات، والشركات النمساوية موجودة هنا وتستثمر، وتريد إعداد نفسها أكثر هنا وتطوير أعمالها، وهذا هو هدفنا مع كوردستان والعراق".

وتابع قائلاً "لقد افتتحت يوم أمس سفارة النمسا في بغداد، وسنتخذ المزيد من الخطوات، وآمل ان تكون خطوتنا التالية هي فتح القنصلية النمساوية في كوردستان".

وسيلتقي اليوم وزير الخارجية النمساوي مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وبهذا الخصوص قال الوزير النمساوي "سنبحث تطوير العلاقات بين كوردستان والنمسا وهناك عدة قضايا أخرى سنناقشها".

ووصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أمس الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وكان في استقبال الوزير النمساوي في مطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006.