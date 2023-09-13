الحكيم يدعو إلى التعاون وإبداء المرونة لحل الإشكالات العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إلى التعاون وإبداء المرونة لحل الإشكالات العالقة بين أربيل وبغداد.

وشدد الحكيم خلال لقائه وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية برئاسة فيان صبري بحسب بيان لمكتبه تلقته كوردستان24، "على أهمية إنصاف شريحة الموظفين في عموم العراق وذوي الدخل المحدود"، داعيا إلى "التعاون وإبداء المرونة لحل الإشكالات العالقة بين بغداد وحكومة الإقليم".

ولفت إلى "اعتماد مبدأ الحق والواجب في التعامل مع الحقوق والامتيازات"، داعياً إلى "التنازل للمصلحة العراقية ولديمومة الاستقرار الحالي".

وأشار إلى أن "الاستقرار الحالي كان نتاجاً لتضحيات جسام قدمها الشعب العراقي في جميع الساحات، وحمّلنا الجميع مسؤولية تحويله إلى استقرار دائم يُمكّن من استثمار الثروات والتمتع بها"، مشدداً على "الأخذ بمواد الدستور دون تبعيض أو انتقائية، فالدستور كُتب ليلحظ مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم".

وأكد أن "الالتزام به وإتمام ملف القوانين المهمة كفيل بتقوية النظام السياسي واستكمال بنيته القانونية".