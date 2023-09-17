سیاسة

الاتصالات العراقية تعلن ساعات قطع الانترنت خلال فترة امتحانات السادس الإعدادي

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الاتصالات العراق قطع النت

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأحد 17 أيلول 2023، قطع الانترنت من الساعة الـ4 فجراً وحتى الـ7 صباحاً ولمدة 12 يوماً لحين انتهاء امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق، إن "مجلس الوزراء وجه بقطع خدمة الإنترنت من الساعة (4 - 7) صباحاً من تاريخ 17 أيلول ولغاية 28 من الشهر نفسه بناءً على طلب وزارة التربية".

وتابع أن "الوزارة لا تؤيد قطع خدمة الإنترنت"، داعياً وزارة التربية إلى "إيجاد حلول بديلة لمشكلة أسئلة الامتحانات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2022 - 2023 .

وقالت الوزارة في بيان إنها "هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، بالإضافة إلى توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات".

وتعتمد وزارة التربية الاتحادية على قطع الانترنت في أيام الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي كوسيلة لتجنب تسريب الأسئلة والغش، بعد تكرار حالات تسريب أسئلة الامتحانات قبل موعد إجراء الامتحان بساعات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثار استياء الطلبة وأولياء أمورهم.

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