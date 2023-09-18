السوداني يتوجّه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

أربيل (كوردستان 24)- يغادر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين العاصمة بغداد، متوجّهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.

ومن المقرر أن يلقي السوداني كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، وصل إلى نيويورك، السبت، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

على أن يجري سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية.

ويجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، في ظل توترات جيوسياسية تسببت حرب أوكرانيا في تأجيجها إلى حد كبير،.

وسط تنافس روسيا والصين من جانب مع الولايات المتحدة وأوروبا من الجانب الآخر للظفر بدعم الدول النامية.

وستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضع تركيز من جديد في التجمع السنوي في نيويورك الذي سيحضره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شخصياً للمرة الأولى منذ بدء الصراع.

كما تتصدر جدول أعمال الاجتماعات هذا العام مخاوف نصف الكرة الأرضية الجنوبي. ويأتي التركيز على هذا الأمر لحد ما كانعكاس لتزايد اهتمام دول الغرب بالدول النامية لضمان دعمها في مساعي عزل روسيا.

وسينصب التركيز في عدة اجتماعات عالية المستوى على أولويات الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وهي موضوعات المناخ والصحة والتمويلات التنموية وكيفية وضع "أهداف التنمية المستدامة" على المسار الصحيح.