سیاسة

محافظ دهوك: كلما كان اقتصاد كوردستان قوياً كلما زادت المشاريع الخدمية

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کوردستان

أربیل (كوردستان24) - شدد محافظ دهوك على استمرارهم في تقديم المشاريع الخدمية، وقال، "كلما كان اقتصاد كوردستان أقوى كلما زادت المشاريع الخدمية.

وأضاف محافظ دهوك علي تتر خلال وضع حجر الأساس لطريق قرية " هروسكي " ، "سنستمر في تقديم المشاريع الخدمية لمواطنينا،وكلما كان اقتصاد إقليم كوردستان قوياً، كلما تم إنجاز  المزيد من المشاريع الخدمية الأساسية للمواطنين". "

وتابع محافظ دهوك :" الأرمن هم مكون رئيسي في إقليم كوردستان،و لقد عاش الكورد  والأرمن معًا في هذه المنطقة منذ مئات السنين،مشيرا سنبذل ما في وسعنا لتقديم مشاريع خدمية لإخواننا وأخواتنا الأرمن وجميع المكونات  الأخرى في حدود محافظة دهوك".

يذكر أن غالبية سكان قرية هورسكي هم من الأرمن.

 

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