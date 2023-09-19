العراق يعلن إخلاء مقرات المعارضة الإيرانية على حدودها مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وإيران، أنها أخلت جميع مقرات المعارضة الإيرانية الموجودة على الحدود بين البلدين.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إنه انطلاقاً من التزام العراق وإيران ببنود الاتفاقية الموقّعة بينهما، ومن خلال الجهود المشتركة بين الحكومتين (العراقية وإقليم كوردستان) واللجنة المشتركة بينهما، أُخليت جميع مقرات المعارضة الإيرانية على الحدود الفاصلة بين البلدين.

وأكد البيان، على أنه أُبعِدت عناصر المعارضة الذين كانوا يتمركزون في تلك المقرات بعد نزع أسلحتهم، وأصبحوا بصفة لاجئين، وحلّت مكانهم قوات حرس الحدود.

وقال البيان: حضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعات اللجنة التي عُقدِت في أربيل وبغداد، معرباً عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ بنود الاتفاق، والتعامل مع تلك المجموعات على أن تكون لها صفة مدنية.

ويُعدُّ أمن الحدود، من إحدى القضايا المهمة التي تصرّ عليها طهران أكثر من غيرها، خاصة في المناطق التي قصفتها في وقتٍ سابق.

ووقع العراق وإيران في الـ 19 مارس آذار 2023، مذكرة أمنية، بحضور أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحثا التنسيق في مجال حماية الحدود المشتركة بين البلدين.