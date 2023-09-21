سیاسة

السوداني: العراق لن يسمح باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء العراقي ان العراق لن يسمح باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مشداً على أهمية توطيد العلاقات بين العراق وايران في مختلف المجالات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نيويورك، مساء أمس الأربعاء (بتوقيت بغداد)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان ان السوداني أكد على "أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين الجارين، مشيراً إلى وجوب تسريع الجهود لإنجاح المشاريع المشتركة بين الطرفين، وهو ما تمثل أخيراً بمشروع الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين".

وأكد البيان ان رئيس الوزراء العراقي شدد على "أنّ العراق لن يسمح أبداً باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مثلما يرفض المساس بأمنه وسيادته، وأنه يجب أن تخضع جميع الإشكالات مع الجوار الإقليمي إلى الحوار؛ من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمات".

وأوضح البيان ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قد من جانبه "شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، إلى العراق وحكومته ومواطنيه على حسن استضافتهم لزائري العتبات المقدّسة المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، واصفاً العلاقات بين البلدين بالمهمة والمتميزة، مؤكداً أهمية أن يتصدى مسؤولو البلدين لتوطيد ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال المبادرات الثنائية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية في معالجة الأوضاع في المناطق المحاذية لحدود العراق".

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