سفين دزيي يلتقي بريت ماكغورك في نيويورك

أربيل (كوردستان24)- التقى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الخميس، بمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وكتب سفين دزيي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقيت بمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وتابع: "لقد أعربنا عن امتناننا للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن تعاونها المُستمر مع بغداد".

وحضر الاجتماع ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية تريفة عزيز.

ويمثل سفين دزيي حكومة إقليم كوردستان ضمن الوفد العراقي الرفيع المستوى المشارك في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.