سیاسة

سفين دزيي يلتقي بريت ماكغورك في نيويورك

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي بريت ماكغورك نيويورك

أربيل (كوردستان24)- التقى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الخميس، بمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وكتب سفين دزيي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقيت بمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وتابع: "لقد أعربنا عن امتناننا للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن تعاونها المُستمر مع بغداد".

وحضر الاجتماع ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية تريفة عزيز.

ويمثل سفين دزيي حكومة إقليم كوردستان ضمن الوفد العراقي الرفيع المستوى المشارك في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف