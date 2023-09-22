سیاسة

فؤاد حسين: العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق مُتميّزة.. وتوسَّعت لتشمل مجالات مختلفة

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العلاقات الأمريكية - العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق مُتميزة، مبيناً أنها توسَّعت لتشمل مجالاتٍ مُختلفة.

وقال فؤاد حسين في تصريحاتٍ لـ "قناة الحُرة"، إن المُباحثات العراقية الأمريكية الأخيرة تركزت حول العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والأمن".

وأشار إلى أن "العلاقات الأمريكية العراقية مُتميزة، وتوسَّعت لتشمل مجالات مختلفة، بعدما كانت تستند على التعاون الأمني والعسكري"، لافتاً إلى "دعم واشنطن للموقف العراقي في الساحة الدولية، وللإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد".

وبشأن الاتفاق الأمني الموقع مؤخراً بين العراق وإيران، أفاد أن "بنوده تم تطبيقها تماماً من الجانب العراقي، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين إلى مُخيماتٍ للاجئين".

وبشأن قصف مطار عربت في محافظة السليمانية، كشف وزير الخارجية، أن "رئيس الجمهورية العراقي استدعى السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير".

وبشأن العلاقات مع الكويت، أوضح حسين، أن رئيس الوزراء العراقي عقد "اجتماعاً مُهماً" مع نظيره الكويتي، أكد خلاله على "التزام العراق التام بكل قرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الثنائية، وباحترام سيادة الكويت".

ويُشارك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

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