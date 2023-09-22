الأمم المُتحدة: نزوح 114 ألف سوداني خلال أسبوع

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة، نزوح أكثر من 114 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي في السودان.

وأفاد المكتب الأممي في تقرير عن مستجدات الحالة الإنسانية في السودان، أنه مع تواصل القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان الماضي، فرَّ حوالي 5.3 ملايين شخص من منازلهم إلى داخل البلاد أو الدول المجاورة.

وأضاف: "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 ملايين شخص إلى 3.929 موقعاً في جميع الولايات ( 18 ولاية)".

وتابع: "ويشمل ذلك حوالي 114 ألفاً و700 شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي وحده".

وذكر المكتب الأممي أن "أكثر من مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة بما في ذلك مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى".

وأشار إلى أن "النداء الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة يعاني من نقص التمويل حيث لا يتجاوز حوالي 31 بالمئة من المطلوب".

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أطلقت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية نداء لتوفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.