سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وتم التأكيد في اللقاء على الحل السلمي للمشاكل في سوريا بما يضمن الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الكوردي.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم السبت 23 أيلول 2023 "استقبلنا اليوم، وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا، ضم كلاً من عضوي المجلس في المعارضة السورية السيّد عبد الحكيم بشار، والسيّد إبراهيم برو".

وأضاف بيان رئيس الحكومة "بحثنا خلال اللقاء، الوضع العام وآخر المستجدات والتطورات في سوريا".

وأشار البيان الى أن اللقاء "شهد تأكيداً على الحل السلمي للمشاكل في سوريا، بما يضمن الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الكوردي".

بي
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