سیاسة

تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان

author_image مظفر مزوري
کوردستان تايوان حريق مصنع ضحايا قتلى جرحى انفجار انهيار

أربيل (كوردستان24)- قضى تسعة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في مصنع لكرات رياضة الغولف في تايوان بينهم أربعة عناصر من فرق الإطفاء إثر وقوع انفجار على ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

واندلع الحريق مساء الجمعة واستمر طوال الليل ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص غالبيتهم من العمال، بحسب ما أوضحت حكومة اقليم بينغتونغ في جنوب البلاد لوسائل الاعلام المحلية.

وأفاد مسؤول في الحكومة المحلية وكالة فرانس برس أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين الاثنين إذ ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد هوية أشلاء عثر عليها في مكان الحادث.

وتفقدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين المكان السبت وقدمت التعازي لعائلات الضحايا داعية إلى فتح تحقيق.

وقال مسؤول في فرق الاطفاء في بينغتونغ للصحافة المحلية إن مادة البيروكسيد المخزنة في المصنع قد تكون سببت بانفجار كبير تلته انفجارات أخرى أصغر.

وقد علق أشخاص عدة داخل المصنع جراء الانفجارات التي أدت إلى انهيار جزء من السقف.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف