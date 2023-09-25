رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام البريطاني لدى الاقليم

أربيل (كوردستان 24 )- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 25 أيلول (سبتمبر) 2023، القنصل العام البريطاني لدى الإقليم روزي كيف، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الحكومة إلى العلاقات الراسخة والودية التي تجمع بين إقليم كوردستان وبريطانيا، كما عبّر عن شكره للقنصل العام على ما أدته من جهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها القادمة.

وأعربت القنصل البريطاني العام عن امتنانها وتقديرها للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تقدمه من تسهيلات وتنسيق مع قنصلية بلادها في الإقليم.