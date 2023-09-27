تعيين مطران جديد للكلدان  في طهران من أصل قضاء العمادية (آميدي)

أربيل (كوردستان24) - عين بابا الفاتيكان المطران عماد خوشابا جرجيس مطراناً جديدًا للكلدان في طهران.

ولد عماد خوشابا في 4/4/1978 في قرية كوماني التابعة لقضاء العمادية ( آميدي ) ، أنهى تعليمه الابتدائي والثانوي في دهوك، ثم التحق في أيلول 1995 بالمعهد الكهنوتي،القسم الصغير في بغداد.

وبعد تخرجه من المعهد التحق عام 1997 بقسم الكبار ليواصل دراساته في الفلسفة واللاهوت في الكلية البابوية البابوية في بغداد.

عماد خوشابا كان كاهناً، ونائباً عاماً للكلدان الإبرشي في دهوك وأميدي، وهو الآن المطران الجديد للكلدان في طهران.