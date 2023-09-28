توقيف ثلاثة أشخاص إثر تسجيل 262 حالة تسمم في كركوك

أربيل (كوردستان24) - أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس ، توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية حادث تسمم 262 مواطنا في قضاء الحويجة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تابعته كوردستان24 ، إنه "بناء على أمر قائد شرطة محافظة كركوك، وبعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

واضاف: "تم إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، حيث بلغ عددهم (262)".

واشار الى "توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم".