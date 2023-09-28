سیاسة

توقيف ثلاثة أشخاص إثر تسجيل 262 حالة تسمم في كركوك

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس ، توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية حادث تسمم 262 مواطنا في قضاء الحويجة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تابعته كوردستان24 ، إنه "بناء على أمر قائد شرطة محافظة كركوك، وبعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة  ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

واضاف: "تم إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، حيث بلغ عددهم (262)".

واشار الى "توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف