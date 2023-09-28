سیاسة

نيجيرفان بارزاني ووفد روماني يؤكدان تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان ورومانيا

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24) - استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان وفداً من مجلس الشيوخ الروماني برئاسة السيناتور تيتوس كورلاتسيان رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني وضم الوفد سفير رومانيا في العراق ودبلوماسيين ورؤساء المكتب القنصلي في أربيل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على تطوير العلاقات بين رومانيا والعراق وإقليم كوردستان، خاصة في المجالين الاقتصادي والتعليمي، فضلا عن العلاقات بين أربيل وبغداد وسبل حل المشاكل بينهما .

وأشاد نيجيرفان بارزاني بجاهزية رومانيا ودورها في التحالف الدولي ضد داعش، وأعرب عن امتنانه لرومانيا لتقديم المنح والفرص التعليمية للطلاب في إقليم كوردستان والعراق لسنوات عديدة.

من جهته، أعرب الوفد الضيف عن سعادته بزيارتهم وأكدوا استعداد ورغبة بلادهم في الاستثمار في إقليم كوردستان، ولهذا الغرض، هناك نية لقدوم شركات رومانية للعمل في القطاع الخاص ، وتم التباحث حول آليات عمل هذه الشركات  في العراق و اقليم كوردستان ،كما تم خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة بشكل عام والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

 

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