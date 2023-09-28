القنصل التركي : إقليم كوردستان شريك مهم لتركيا على صعيد الاستثمار والتجارة

أربيل (كوردستان24) – قال القنصل العام التركي في أربيل، مولود ياكوت اليوم الخميس، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول لمنتدى التجارة والصناعة العراقي، إنهم ملتزمون بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إقليم كوردستان.

وقال ياكوت "وجودنا هنا يدل على أن تركيا ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها.، لدينا حدود مشتركة مع إقليم كوردستان وتاريخ طويل،و كوردستان شريك مهم لتركيا من حيث الثقافة والاستثمار والتجارة"،مشيرا أن اجتماع اليوم سيفتح الباب لمزيد من التعاون في المستقبل.

"وأضاف القنصل التركي :" يعد هذا المؤتمر فرصة مهمة لخلق فرص العمل وإظهار القدرات التي تنتظرنا لتعزيز تعاوننا قائلا : دعونا نجد فرصًا جديدة معًا ونتبادل وجهات النظر ونبني شراكات مستدامة،وأنا متفائل جدًا بشأن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإقليم كوردستان.