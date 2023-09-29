قتلى وجرحى بتفجير انتحاري قرب مسجد في باكستان

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر طبية باكستانية، بارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحاري وقع اليوم الجمعة في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان إلى 52 قتيلا و50 جريحا.

وذكرت المصادر أن "ما لا يقل عن 52 شخصا بينهم ضابط شرطة قتلوا وأصيب أكثر من 50 شخصا آخرين"

وأعلنت وسائل اعلام سابقا، عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء انفجار وقع اليوم الجمعة في مدينة ماستونغ في بلوشستان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.

ونفت حركة طالبان باكستان، وهي حركة تنضوي تحت لوائها عدة جماعات متشددة، مسؤوليتها عن الهجوم.