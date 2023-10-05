غارة روسية تقتل 51 شخصاً أثناء مراسم عزاء في شرق أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أودت غارة روسية الخميس بما لا يقل عن 51 شخصاً تجمعوا لحضور مراسم عزاء في قرية بشرق أوكرانيا، في هجوم وصفته مسؤولة في الأمم المتحدة بأنه "مُروّع".

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة الأوكرانية مساحة كبيرة من الأنقاض يتصاعد منها الدخان، بينما ينقل مسعفون العديد من الجثث في قرية غروزا.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورة لامرأة مفجوعة بجانب جثة شخص قُتل على ما يبدو في الغارة، فيما انتشرت جثث أخرى حولها.

كان المشيّعون في مقهى، كما سقط ضحايا في متجر في المبنى نفسه بالقرية التي يبلغ عدد سكانها 330 شخصاً والواقعة في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو في تصريح متلفز "كانت تقام مراسم تأبين قروي متوفى".

وأضاف أن طفلاً يبلغ ست سنوات من بين الضحايا، مؤكداً أن 60 شخصاً كانوا يُشاركون في مراسم العزاء.

ومساء الخميس، أعلن المسعفون انتهاء عملياتهم في الموقع، ليصل العدد النهائي للضحايا إلى 51 قتيلاً وستة جرحى.

وتبعد غروزا أكثر من 30 كيلومتراً من كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة تتقدم فيها القوات الروسية لاستعادة الأراضي التي خسرتها أمام القوات الأوكرانية العام الماضي.

وأشار كليمينكو إلى أن الأدلة الأولية أظهرت استخدام صاروخ إسكندر في الهجوم.

وتابع الوزير الأوكراني كليمينكو "عملية البحث والإنقاذ مستمرة... ربما لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

ودان زيلينسكي، المشارك في قمة أوروبية في إسبانيا، الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف الضربة بأنها "مُتعمدة تماماً"، قائلا إنها "جريمة روسية وحشية".

وأضاف زيلينسكي "لا يمكن حماية الناس من مثل هذه الهجمات... إلا بدعم الدفاع الجوي"، علماً أنه تحدث عن تسليم أوكرانيا نظاماً أمريكياً جديداً من طراز باتريوت خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتش.

بدوره، قال وزير الدفاع رستم عمروف إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من وسائل الدفاع الجوي "لحماية بلادنا من الإرهاب".

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي "نحن نناقش هذا الأمر مع الشركاء"، مُكرراً الدعوات الأوكرانية لمزيد من الحماية من القصف اليومي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

المصدر: AFP