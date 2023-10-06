واشنطن تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين رداً على خطوة مُماثلة لموسكو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها قررت طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، في خطوة تأتي رداً على طرد موسكو دبلوماسيَين أمريكيين الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "رداً على طرد روسيا الاتحادية بحجج واهية اثنين من دبلوماسيي السفارة الأمريكية في موسكو، ردت وزارة الخارجية بإعلان أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها طردت دبلوماسيين أمريكيين لتواصلهما مع المواطن الروسي روبرت شونوف الذي عمل سابقاً في القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد.

وبعد خفض سابق لعدد الدبلوماسيين، بدأ شونوف العمل بصيغة متعاقد خارجي، وتقول الولايات المتحدة إنه تم تكليفه المراقبة الروتينية لوسائل الإعلام الروسية المتاحة للجمهور.

واعتقلته روسيا في آب أغسطس بتهمة نقل ما وصفته بمعلومات سرية عن أوكرانيا.

وقال المتحدث إن وزارة الخارجية "لن تتسامح مع تصميم الحكومة الروسية على مضايقة دبلوماسيينا".

وأضاف أن "قرارات الوزارة تبعث رسالة واضحة مفادها أن التصرفات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل حاد منذ بدء النزاع في أوكرانيا العام الماضي. وقالت الولايات المتحدة إنها لا ترى جدوى من إجراء محادثات رفيعة المستوى إلا بشأن قضايا مثل الاتفاق على تبادل سجناء.

وحتى قبل الحرب، تم تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في روسيا بشكل حاد بعد مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يقيّد توظيف الروس، فيما بات يضطر الكثير من المواطنين الساعين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للذهاب إلى سفاراتٍ في دول ثالثة.