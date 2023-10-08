بابا الفاتيكان يدعو إسرائيل وحماس إلى إنهاء العنف

أربيل (كوردستان 24)- دعا بابا الفاتيكان، الأحد، إلى إنهاء الهجمات والعنف في إسرائيل، معتبراً أن الإرهاب والحرب "لن يحلّا أية مشكلات بين الفلسطينين والإسرائيليين".

وقال البابا فرنسيس في خطبته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان، إن العنف "لن يجلب إلا مزيداً من المعاناة وموت الأبرياء".

وأضاف: "الحرب هزيمة، مجرد هزيمة. دعونا نصلي من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين".

وشنّت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، بعد أن اجتاز مسلحون بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة بمختطفين.

وفي حصيلةٍ جديدة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 256 شخصاً وإصابة 1788 آخرين في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة ردّاً على عملية حماس.

بينما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين جراء إطلاق حماس ما لا يقل عن 2500 صاروخ.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن دعم بلاده لإسرائيل دائماً، محذّراً من أنه لا ينبغي لأي "عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات".

بينما قال بيان لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد جلسة طارئة، الأحد "لبحث العنف في الشرق الأوسط".