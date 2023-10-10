سیاسة

محافظ دهوك يدعو إلى رفع مستوى وعي الطلاب والمواطنين بمخاطر المخدرات

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علي تتر
علي تتر
کوردستان علي تتر دهوك مخدرات

أربيل (كوردستان 24)- دعا محافظ دهوك علي تتر، المعلمين وعلماء الدين إلى التحدّث بشكلٍ مستمر خلال المناسبات والاجتماعات وخُطب الجمعة، عن أضرار المخدرات شرعاً وآداباً وأخلاقاً.

جاء ذلك، في كلمةٍ لـه خلال مشاركته بمؤتمرٍ خاص بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية عُقِد اليوم الثلاثاء، بمدينة دهوك.

وأشار تتر إلى أنه من الضروري توجيه المواطنين إلى أن المخدرات من أخطر المواد التي يتسبب تعاطيها بدمار الأسرة والمجتمع.

معتبراً أن الإدمان على المخدرات "يُبعِد الإنسان عن كافة القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية".

ورأى محافظ دهوك أنه من الضروري جعل المراكز التعليمية مكاناً لتوعية الأجيال وتجنبهم من تعاطي المواد المخدرة بمختلف أصنافها.

مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة أن تحوّل هذه القضية إلى مادة تعليمية تُدرّس بشكلٍ علمي للطلاب بهدف توعيتهم وإرشادهم لمخاطرها.

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