بلاسخارت: ينبغي عدم إقحام رواتب موظفي إقليم كوردستان في الخلافات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- شددت المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على ضرورة عدم إقحام رواتب موظفي الإقليم في الخلافات السياسية.

وقالت بلاسخارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، وتابعتها كوردستان24، "فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين أربيل وبغداد، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، العاصمة الاتحادية بغداد في الـ 14 من أيلول سبتمبر الماضي، لمناقشة التحديات المالية التي تواجه إقليم كوردستان".

وأضافت: "بعد فترةٍ وجيزة من الزيارة، وافق مجلس الوزراء العراقي على إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان على شكل قرض، الأمر الذي مكَّن حكومة إقليم كوردستان من دفع رواتب موظفيها".

كما تطرقت بلاسخارت إلى اتفاقية أربيل وبغداد، وقالت: "على الرغم من أن الاتفاقية بين أربيل وبغداد مثَّلت تطوراً إيجابياً، إلا أنها ليست كافية لمعالجة كافة المشاكل العالقة"، مبينةً: "ينبغي بذل المزيد من العمل لتجنب مرحلة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي القطاع العام في إقليم كوردستان".

وشددت على "ضرورة حماية مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم إقحامها في الخلافات السياسية".

وفي يوم 14 أيلول سبتمبر 2023، وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وعقد الوفد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعددٍ من القادة السياسيين.

وقدّم وفد حكومة إقليم كوردستان مقترحاً بإرسال 800 مليار دينار شهرياً لدفع رواتب موظفي الإقليم، على غرار بقية الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى.

وفي يوم 17 أيلول سبتمبر 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على صرف 700 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان على شكل قروض ولمدة ثلاثة أشهر بغرض دفع رواتب موظفي الإقليم.