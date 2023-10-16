سیاسة

وفد من حكومة كوردستان يزور بغداد

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- من المقرر ان يتوجه وفد من حكومة كوردستان الى بغداد يوم غد الثلاثاء للاجتماع مع اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي يوم الاربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان هونر جمال لكوردستان24 "ان وفداً من كوردستان سيتوجه الى بغداد يوم غد الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 للاجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي".

وأضاف هونر جمال "يضم الوفد وزير المالية والاقتصاد اوات شيخ جناب، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كوردستان، وامانج رحيم أمين سر مجلس الوزراء، وعبدالحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيقات والمتابعة في حكومة كوردستان، وعدداً من المستشارين".

وكان وفد من حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة قد توجه الى بغداد في أيلول الماضي، لاجراء المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لكوردستان ورواتب الموظفين.

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