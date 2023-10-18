علوم وتكنولوجيا

"واتساب" يتوقّف عن العمل على هذه الهواتف بدءاً من الثلاثاء القادم

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العالم واتساب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تطبيق واتساب، وقف دعم عدد من أجهزة الهاتف، ابتداءً من الـ  24 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وذكر موقع واتساب، أنه يدعم في الوقت الحالي أجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 أو إصدار أحدث منه.

وبالنسبة لأجهزة آيفون، فيمكن تشغيل التطبيق على الأجهزة المدعمة بنظام التشغيل iOS 12 أو ما يليه من إصدارات.

وأشار إلى أنه بدءاً من 24 أكتوبر 2023، لن تدعم أجهزة أندرويد التي تستخدم نظام تشغيل بإصدار أقل من 5.0، وأن ذلك القرار جاء لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وأوضح التطبيق أنه يتوقف عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم بصورة دورية، لتوجيه موارده لدعم الأنظمة الأحدث.

وأشارت إلى أن جميع المستخدمين الذين ستتوقف هواتفهم عن تشغيل التطبيق بعد التحديث الجديد، سيتم إخطارهم وتذكيرهم عدة مرات، بضرورة ترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام واتساب.

ولفتت وسائل إعلام أن تطبيق واتساب قرر كذلك وقف دعم الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل لينوكس، بأي إصدار أقل من KaiOS 2.5.0، في نفس التحديث الذي يشمل أجهزة آيفون وأندرويد.

 

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