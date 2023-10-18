الرئيس الصيني يشيد بالتنسيق الاستراتيجي الوثيق بين الصين وروسيا

أربيل (كوردستان24)- أشاد الرئيس الصيني شي جيبينغ خلال اجتماعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين بالتنسيق الاستراتيجي الوثيق والثقة المتبادلة المتنامية بين البلدين.

ودعا شي أيضًا إلى "بذل جهود" صينية روسية لحماية "الإنصاف والعدالة الدوليين".

وجاءت تصريحات شي على هامش منتدى "الحزام والطريق" الذي ينظم في العاصمة الصينية، مشيدا ب"التنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال" بين البلدين، حسب الوكالة نفسها.

وأشاد شي أيضا ب "التنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال" بين البلدين.

وأضاف شي "بلغت المبادلات الثنائية مستوى غير مسبوق وتقترب من هدف 200 مليار دولار الذي حدده الطرفان".

وأشار الرئيس الصيني أيضا إلى أنه التقى فلاديمير بوتين "42 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة" وأن الرجلين "طورا علاقة عمل جيدة وصداقة عميقة".

وتستضيف الصين هذا الأسبوع في بكين ممثلي 130 بلدا في منتدى "الحزام والطريق" وهو مشروع ضخم لتطوير البنى التحتية في الخارج أطلقه الرئيس شي جينبينغ قبل عقد من الزمن.

ويشكل فلاديمير بوتين الضيف الرئيسي في هذه القمة التي تستمر حتى الأربعاء.

ويجري الرئيس الروسي أول زيارة له لقوة عظمى منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 الذي ادى إلى قطع العلاقات بين روسيا ودول أخرى كثيرة.

وتشكل الصين أول شريك تجاري لروسيا. وبلغت قيمة المبادلات بين البلدين مستوى قياسيا قدره 190 مليار دولار العام الماضي بحسب الجمارك الصينية.

وانتقدت الدول الغربية الدبلوماسية الصينية بشأن الملف الأوكراني. فقد دعت بكين إلى احترام سلامة أراضي كل الدول لكنها لم تدن موسكو علنا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا لذا تسعى روسيا إلى توطيد علاقاتها الوثيقة أساسا مع الصين.