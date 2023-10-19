حملات وإجراءات لفحص منظومات الغاز ووسائل التدفئة في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- حفاظاً على سلامة المواطنين وفي إطار جهودها لحمايتهم من مخاطر منظومات الغاز، شكلت حكومة كوردستان لجنة من كوادر المحافظات والإدارات المستقلة لتفتيش وفحص الأماكن التي تستخدم منظومات الغاز، وتم حتى الآن تفتيش وفحص 500 موقع خاص وعام.

وتجدر الٳشارة إلى ان هذه اللجان تعمل منذ أكثر من ثمانية أشهر وتقوم بتفتيش المنازل والمطاعم والفنادق.

من جانبه صرح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمحافظة أربيل المقدم كاروان ميراودەلي "إن قضية الغاز السائل قضية مهمة جدا تتعلق بالدفاع المدني، وقد دفعتنا حادثتا السليمانية ودهوك إلى بدء التحقيقات في أسرع وقت، بناء على توصيات وتوجيهات وزير الداخلية".

وأضاف "لقد قمنا بتفتيش أكثر من 200 منزل من خلال لجاننا في القطاع الخاص، وفي القطاعين المشترك والعام، كما أجرينا الفحص والتفتيش لأكثر من 300 مكان، لذلك فإن خطر حدوث مثل هذه المشاكل جراء استخدام الغاز المسال وغاز التنظيف المنزلي، والذي يستخدم في فصل الشتاء قد انخفض بنسبة 70٪".

وأشار الى "ان هناك حاليا 13 شركة لديها تراخيص رسمية لبناء منظومات الغاز، وينبغي على المواطنين حينما يريدون تنصيب منظومات الغاز أو استبدالها والاستعانة بتلك الشركات المختصة في هذا المجال".

وأوضح "إن وسائل التدفئة (الشوفاج) تعد قضية في غاية الٲهمية، ولهذا لا يمكن ربطها مباشرة من قبل المواطنين، ولابد أن يكون من خلال لجنة خاصة، علما ٲنه لدينا لجنة عليا يمكن أن تقوم بالمهمة ولا تحتاج إلا إلى قرار من الجهات العليا".

وفي هذا الصدد قال المقدم مامند صالح رئيس نظام الغاز السائل في أربيل "نعمل حاليا بناءً على تعليمات وزارة الداخلية حول هذا النظام، ومن حسن الحظ ان جميع الأماكن التي تستخدم منظومات الشوفاج، كالمنازل والشركات والمطاعم تعمل وفق تعليماتنا.. وينبغي أن تكون المعدات المرفقة بهذا النظام قياسية ويجب فحص الخزان المستخدم مسبقا".

واضاف المقدم صالح "كما نؤكد للمواطنين أن منظومات الغاز لن تواجه أية مشاكل إذا تم استخدامها بشكل آمن وتحت إشراف الشركات المختصة والدفاع المدني".

واستنادا إلى مرسوم صادر من وزارة الداخلية، يمكن فقط للشركات المرخصة من قبل الدفاع المدني للمحافظات والإدارات المستقلة، تركيب منظومات الغاز والنقل للمواقع.

والجدير بالذكر ٲن هناك 12 شركة مختصة بهذا المجال في محافظة أربيل، و 36 في السليمانية، و 4 في دهوك، وهذه الشركات حاصلة على تراخيص رسمية لتركيب تلك المنظومات.

فضلا عن ذلك فإن وزارة الداخلية شكلت لجنة لمراجعة وتعديل المبادئ التوجيهية لعام 2021 بما يعزز معايير حماية المواطنين وتأمين سلامتهم.