الاتحاد الأوروبي يدعو لتشديد الإجراءات على طالبي اللجوء

أربيل (كوردستان 24)- اتفق وزراءٌ من مختلف دول الاتحاد الأوروبي الخميس على ضرورة فحص الدول الأعضاء، المهاجرين وطالبي اللجوء بشكلٍ أفضل وطرد من تعتبرهم يمثلون خطراً أمنياً بأسرع وقت.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزراء الداخلية والعدل في لوكسمبورغ أمس الخميس، لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب هجمات دامية في بلجيكا وفرنسا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة،إيلفا يوهانسون، للصحفيين "من المهم إعادة الأفراد الذين قد يمثلون تهديداً أمنياً لمواطنينا بالقوة وفوراً".

وأضافت "نحتاج إلى أن نكون أكثر كفاءة، وأن نسدَّ الثغرات، ونكون أسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإعادة".

يأتي ذلك، تزامناً مع إقدام مسلحٍ تونسي مقيمٍ بشكلٍ غير قانوني في بلجيكا، على قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل الاثنين الماضي.

ووصل ذلك المسلح إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عام 2011 وعاش في السويد أيضاً. وقتلته الشرطة البلجيكية بالرصاص.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لدى وصوله لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي “ندرك أنه لا يزال هناك بعض السذاجة سواء في مؤسسات بعض الدول أو في الاتحاد الأوروبي".

داعياً إلى التنفيذ السريع لقواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي نوقشت كثيراً، وإلى اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء، وفق ما نقلته صحيفة العرب.

ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي يلوح في الأفق لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، والمتوقع الانتهاء منه هذا العام، إن ذلك سيحسن الوضع بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بوتيرة أسرع.

وشكّل اجتماع الخميس، أول فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر بشكلٍ مباشر منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر الجاري وأسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي على الأقل، معظمهم من المدنيين، والذي ردت عليه إسرائيل بحملة قصف على غزة.