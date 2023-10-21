سیاسة

السلطات الإسرائيلية تدعو مواطنيها الى مغادرة الاردن ومصر فوراً

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- دعا مجلس الامن القومي الاسرائيلي اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 المواطنين الاسرائيليين الى مغادرة الاردن ومصر فوراً والامتناع عن السفر الى المغرب.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 4137 شخص حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم نحو 1000 طفل، وإصابة 13.162 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة 20 اكتوبر 2023، أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم  حركة حماس خلال الهجوم في 7 من تشرين الأول أكتوبر "على قيد الحياة".

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي "من بين نحو 200 رهينة موجودين حالياً في قطاع غزة، أكثر من 20 قاصراً (تقل أعمارهم عن 18 عاماً) وبين 10 إلى 20 رهينة تزيد أعمارهم عن 60 عاماً".

وبحسب الجيش فإن ما بين 100 إلى 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري عندما شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على البلدات الحدودية مع إسرائيل. 

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