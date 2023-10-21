بابا الفاتيكان يستقبل الكاردينال لويس ساكو

أربيل (كوردستان 24)- استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو.

وذكر الموقع الرسمي لبطريريك الكنيسة الكلدانية، أن "بابا الفاتيكان فرنسيس، استقبل اليوم السبت 21 تشرين الأول أكتوبر 2023، في قصر الفاتيكان الخاص، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو"، مبيناً: "أنهما عقدا لقاءً خاصاً".

يأتي هذا بعد أن أصدر رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريركاً على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

ونشرت الوقائع العراقية في عددها (4727) الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.

بعد ذلك، ظهر الكاردينال لويس ساكو في فيديو، قال فيه إن "رئيس العراق الذي أقسم على حماية دستور العراق، انتهك الدستور والقانون، وفي البلدان التي يطبق فيها القانون، فإن هذا يعني أن السلطة للشعب ولكن للأسف ليس هذا هو الحال في بلدنا".

وأضاف "أقسم الرئيس أن يكون حامياً للدستور، لكن ما فعله كان انتهاكاً للقانون والدستور، خاصة مع قرار سحب المرسوم الرئاسي الصادر قبل 10 سنوات، والذي انتخبت فيه رئيساً للكنيسة الكلدانية".

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العراق والعالم إلى أنه "لو كان عبد اللطيف رشيد، ملتزماً بالدستور بموجب المادة 184 من الدستور، لكان قد تخلى عن هويته البريطانية"، مطالباً إيّاه "سحب المرسوم الجمهوري الخاص به".

ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021.

وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في البلاد لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو 1.5 مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاماً من الحروب والنزاعات.