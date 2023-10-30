مجتمع

مكافحة العنف ضد المرأة: الخط الساخن 119 يقدم العون والمشورة للمواطنين

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119
کوردستان مكافحة العنف المرأة الأسر إذاعة المساواة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير دائرة مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في أربيل العقيد سفين طاهر، أن الخط الساخن 119 يعمل من أجل خدمة المواطنين، وبإمكانهم الاستفادة منه للاستشارات الاجتماعية، والنفسية والقانونية.

وقال طاهر لـ كوردستان 24، إن "إذاعة (يكسان) المساواة التابعة لمديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في أربيل، تعمل لنشر الوعي، حيث مر أكثر من عام على بدء بثها الإذاعي، وتبث أكثر من 11 برنامجاً مختلفاً".

وأضاف، أن "المديرية تقدم المشورة مجاناً، وتساوي بين الرجال والنساء، وتلبي كل من يلجأ إليه لطلب المساعدة، عدا عن وجود الخط الساخن 119".

وتابع، "البرامج التي يقدمها راديو المساواة، تهدف إلى توعية الشباب في التعامل مع التكنولوجيا، إلى جانب البرامج الدينية، والتوعوية".

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