شيخ نجيب: إطلاق مؤسسة كوردستان 24 منح تقدماً آخر للإعلام المهني

أربيل (كوردستان 24)- أكد مشرف إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، ان إطلاق مؤسسة كوردستان24 منح كوردستان تقدماً آخر في مجال الإعلام المهني.

وبمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، هنأ شيخ نجيب إدراة مؤسسة كوردستان 24، إدارةً وفريق عمل ومشاهدين، متمنياً لها الاستمرار في النجاح والتقدم.

مؤسسة كوردستان 24، وسيلة إعلام تعمل باحترافية في نقل أخبار كوردستان والمنطقة والعالم بمهنية، ولعبت دوراً مهماً في القضايا الوطنية.

وتغطي كوردستان 24 الأحداث من خلال شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين في معظم دول العالم، وتتابع مختلف القضايا، وتركّز أكثر على القضايا التي تهمُّ مكوّنات كوردستان.

وتنتهج مؤسسة كوردستان 24 التوازن والموضوعية والمسؤولية في التغطية الصحفية من خلال تقارير وتحقيقات عن مختلف المواضيع، وتعمل وفق المعايير الإعلامية المشتركة والأخلاقيات الصحفية.

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.