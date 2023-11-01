إيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس

أربيل (كوردستان 24)- دعت تركيا وإيران اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023، إلى مؤتمر إقليمي يهدف إلى تجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "لا نريد أن تتحول المأساة الإنسانية في غزة إلى حرب تؤثر على دول المنطقة". بينما دعا عبد اللهيان إلى عقد المؤتمر "في أسرع وقت ممكن".

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8796 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاربعاء 1 تشرين الثاني 2023 "ارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى 8796 شهيداً، بينهم 3648 طفلاً و 2290 إمرأة.

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية أمس ارتفع إلى 13.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل 9 من جنوده أمس خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل أكثر من سبعة الاف شخص حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 3000 طفل، وإصابة أكثر من 20.000آخرين.