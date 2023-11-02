أرمينيا تعلن إحباط هجوم على مقرات حكومية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أرمينيا الخميس توقيف خمسة أشخاص متهمين بالتخطيط لتفجيرات وهجمات تستهدف مدنيين ومقرات حكومية في البلد الواقع في القوقاز والذي يعاني من توترات منذ سيطرة أذربيجان على جيب ناغورني قره باغ.

وقالت أجهزة الأمن الأرمينية إنها أحبطت "استعدادات لهجوم إرهابي (...) هدفه عرقلة عمل الهيئات الحكومية".

ويشمل مخطط الهجوم "تفجيراً بالقنابل" و"أعمالاً أُخرى خطرة اجتماعياً" و"الاستيلاء على مقرات حكومية"، بحسب الأمن الذي أضاف أنه ضبط أسلحة وذخائر من منازل المشتبه بهم.

عرّفت أجهزة الأمن الأرمينية عن المشتبه بهم بالأحرف الأولى من أسمائهم ولم تذكر الدوافع المحتملة للهجوم.

وتصاعدت التوترات السياسية في أرمينيا بعدما شنّت أذربيجان هجوماً عسكرياً خاطفاً في أيلول سبتمبر ضد الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، وقد رفضت حكومة يريفان مُساعدتهم حتى لا تنجر إلى حرب جديدة ضد باكو.

ونظمت أحزاب المعارضة الأرمينية احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه أيضاً بالمسؤولية عن هزيمة عسكرية سابقة ضد أذربيجان في العام 2020.

وفر غالبية سكان قره باغ، وعددهم يتجاوز 100 ألف شخص، من الجيب إلى أرمينيا.

المصدر: AFP