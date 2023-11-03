الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 9227 جراء القصف الاسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 9227 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 "ارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى 9227 شهيداً، بينهم 3826 طفلاً و 2405 إمرأة وإصابة 23.516 آخرين".

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس "اسرائيل ارتكبت 16 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيداً".

وناشدت الوزارة اليوم الجمعة كل الاطراف لتوفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات الى قطاع غزة.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.