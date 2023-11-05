سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يصدر قراراً لصالح طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة

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مجلس وزراء إقليم كوردستان يصدر قراراً لصالح طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة
مجلس وزراء إقليم كوردستان يصدر قراراً لصالح طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة
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أربيل(كوردستان 24)- دعا مجلس وزراء اقليم كوردستان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى النظر في الوضع المالي للطلبة، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات، وتأجيل القسط الأول من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول، لطلبة الجامعات والمعاهد الخاصة.

وخاطبت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، في كتاب يحمل الرقم 14291 موقع من قبل أوميد صباح، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، مؤكدة على المزيد من التعاون مع طلبة الجامعات والمعاهد الخاصة.

وأشار الخطاب، إلى أنه بناءً على توصية مكتب رئيس الوزراء، ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي السيء، ومن أجل تقديم المزيد من التسهيلات، "يجب تأجيل الدفعة الأولى من الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات والمعاهد الخاصة، وألا تكون شرطاً للقبول ببدء العام الدراسي 2023-2024 ".

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