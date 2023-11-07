بدء اجتماع الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- انطلق اجتماع الحزبين، الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني 2023.

ووفقاً لمراسل كوردستان 24، يترأس وفد الديمقراطي الكوردستاني، نائبا رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، كما يضم الوفد كل من أعضاء الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، فاضل ميراني، هوشيار زيباري، ئازاد برواري، محمود محمد، بشتيوان صادق، جعفر امينكي، فيما يضم وفد الاتحاد الوطني، كل من بافل طالباني، قوباد طالباني، عماد أحمد، وسعدي بيره، رفعت عبدالله، شالاو علي عسكري.

وكان آخر لقاءٍ جمع الحزبين، بتاريخ الـ 30 يوليو تموز 2023 في السليمانية، وخلالها ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والوضع العام في المنطقة

ومن المقرّر أن يبحث الجانبان في اجتماع اليوم الثلاثاء، انتخابات برلمان كوردستان المقبلة، والوضع المتأزم الحالي في الشرق الأوسط وتأثيراته على إقليم كوردستان والمنطقة بشكلٍ عام.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، كشف في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، عن لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بيره إن الاجتماع سيتطرق إلى جملةٍ من المواضيع الهامة، من بينها ترتيب البيت الكوردستاني، إضافةً إلى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.