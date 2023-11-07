للتحضير لجولة سادسة من انتخابات البرلمان.. وفد حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

أربيل ( كوردستان 24)- أعلن رئيس مديرية التنسيق والمتابعة في حكومة اقليم كوردستان، ان وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه إلى بغداد للتحضير للجولة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان.

وقال عبد الحكيم خسرو، رئيس مديرية التنسيق والمراقبة في حكومة إقليم كوردستان، رداً على سؤال مراسل كوردستان 24 ، إن "وفداً من إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد للتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف أن "هناك عدداً من الإجراءات الإدارية والمالية التي يجب إعدادها من قبل حكومة إقليم كوردستان التي قامت بما هو ضروري، ونسقت مع المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وأن هذه الاجتماعات ستستمر ".

واشار الى انه، في إطار جدول أعمال الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان وهو الاصلاح، تم العمل على جميع النقاط والبرامج الحكومية، وإحدى النقاط هي حل موضوع الروتين، في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعملية النافذة الواحدة وهو جزء من إصلاحات الحكومة".

وتابع، أن "برنامج (حسابي) ورقمنة الحكومة هي جزء من جدول أعمال الحكومة، ليتمكن المواطنون من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان في أقصر وقت وأقل تكلفة".