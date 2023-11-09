الكوردية هيرو مصطفى تؤدي اليمين الدستورية سفيرةً لأميركا لدى مصر

أربيل (كوردستان 24)- أدت الكوردية هيرو مصطفى باجلان، اليمين الدستورية، سفيرةً للولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.

وكانت هيرو مصطفى، سابقاً سفيرة للولايات المتحدة الامريكية لدى بلغاريا، بين عامي 2019 و2023، كما تسنمت منصب نائب رئيس الممثلية الأميركية في السفارة الأميركية في لشبونة، عدا عن منصب مستشار سياسي في السفارة الأمريكية بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وعملت هيرو مصطفى أيضاً، في مكتب نائب الرئيس الأمريكي على المواضيع الخاصة بشؤون الشرق الأوسط، وجنوب ووسط آسيا، في السابق.

وتدرجت مصطفى في العديد من المناصب الدبلوماسية في بيروت وأثينا، وكانت تعرب عن فخرها بكونها أمريكية من أصل كوردي تتسنم هذه المناصب.

وحولت هيرو مصطفى قصة هجرتها مع عائلتها إلى فلم وثائقي جسدت بطولته بنفسها.