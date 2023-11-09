علي عوني: نأمل نقل تجربة الإعمار والازدهار في إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب عضو اللجنة المركزية، للحزب الديمقراطي الكوردستاني، علي عوني، عن أمله في نقل تجربة إقليم كوردستان إلى باقي المدن العراقية، مشيراً إلى أن "المسؤولين العراقيين عليهم الاستفادة من تجربة الإعمار والأمان في إقليم كوردستان".

وقال عوني في حديث لـ كوردستان 24، إن "الحشد الشعبي يحاول عرقلة الحملة الإعلانية لمرشحي الديمقراطي الكوردستاني في الموصل".

وأضاف عوني، أن المسؤولين العراقيين ليس لديهم الرغبة في تقديم الخدمات للمواطنين، ويحاولون منعنا من ذلك أيضاً، ويحاولون عرقلة حركة الإعمار والازدهار في الإقليم".

علي عوني وهو المسؤول عن الفرع الأول للديمقراطي الكوردستاني، قال: "نأمل في نقل تجربة الإعمار والأمان والتطور في إقليم كوردستان، إلى باقي محافظات العراق، وندعو المسؤولين العراقيين إلى الاستفادة من تجربة الإقليم".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.