ثقافة وفنون

تحديد موعد افتتاح معرض الكتاب الدولي في السليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان معرض الكتاب الدولي في السليمانية معرض الكناب شوقي عمر

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المشرف العام على معرض الكناب الدولي في السليمانية، شوقي عمر، أنه من المقرر افتتاح المعرض في الـ 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال عمر إن المعرض سيبدأ بالانطلاق ابتداءً من الـ 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "سيشارك في المعرض أكثر من 200 مشارك أجنبي ومحلي من نحو 20 دولة، وسيشمل المعرض عشرات آلاف العناوين".

وأكد المشرف العام على معرض الكناب الدولي أن عناوين الكتب ستكون متنوعة بين الثقافي والفكري والديني والفلسفي والاجتماعي والفني والعلمي والأدب والتاريخ والموسيقى.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف