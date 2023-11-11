تحديد موعد افتتاح معرض الكتاب الدولي في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المشرف العام على معرض الكناب الدولي في السليمانية، شوقي عمر، أنه من المقرر افتتاح المعرض في الـ 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال عمر إن المعرض سيبدأ بالانطلاق ابتداءً من الـ 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "سيشارك في المعرض أكثر من 200 مشارك أجنبي ومحلي من نحو 20 دولة، وسيشمل المعرض عشرات آلاف العناوين".

وأكد المشرف العام على معرض الكناب الدولي أن عناوين الكتب ستكون متنوعة بين الثقافي والفكري والديني والفلسفي والاجتماعي والفني والعلمي والأدب والتاريخ والموسيقى.