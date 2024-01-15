هيئة الاستثمار تعلن بناء 27 مدرسة في أربيل خلال العام الحالي

أربيل(كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أنه وبتوصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضمن نطاق اهتمام التشكيلة الحكومية التاسعة، بقطاع التعليم، سيتم بناء 27 مدرسة في أربيل.

وقال الناطق باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، بركشت أكريي لـ كوردستان24: "بناءً على توصية من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان وضمن إطار اهتمام مجلس الوزراء بقطاع التعليم وتوفير الفرص التعليمية المناسبة للطلبة، عقد كل من د. آلان حمه سعيد وزير التربية و د. محمد شكري رئيس لجنة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان وأوميد خوشناو محافظ أربيل، اجتماعاً".

وأضاف، "خلال الاجتماع، نوقشت خطة العمل للعام 2024، في محافظة أربيل، حيث تقرر بناء 27 مدرسة جديدة ضمن حدود أربيل".

وأوضح، أنه سيتم وضع حجر الأساس لـ 10 مدارس منهم بداية شباط المقبل".

وتابع، "تلك المدارس يبادر الاستثمار بتنفيذها، وكلها حكومية، ويتم العمل على اتخاذ القرارات النهائية بشأنها، حيث سيضع رئيس الوزراء حجر الأساس للمشروع بنفسه".