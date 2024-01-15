الرئيس بارزاني يستقبل القنصل الكوري الجنوبي العام الجديد في أربيل

أربيل(كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين 15 كانون الثاني/يناير 2024 القنصل العام الجديد لكوريا الجنوبية في أربيل.

وفي مستهل اللقاء أعرب القنصل الكوري الجنوبي عن ارتياحه لتعيينه قنصلا لبلاده في إقليم كوردستان، مثمناً دور شعب كوردستان وقوات البيشمركة الكوردستانية الذين قاتلوا من أجل الحرية والأمن. كما بحث علاقات الصداقة بين الشعبين وحكومة إقليم كوردستان وجمهورية كوريا الجنوبية، وأبدى استعداده واستعداد بلاده لتعزيز هذه العلاقات والحفاظ عليها في جميع المجالات.

وهنأ الرئيس بارزاني القنصل الكوري الجنوبي الجديد في أربيل وتمنى له التوفيق والنجاح، شاكرا شعب وحكومة كوريا الجنوبية وقوات الزيتون الكورية الجنوبية.

وكانت الحالة السياسية والأحداث الأخيرة في المنطقة موضوعاً آخر للاجتماع.