مديرية مطار أربيل الدولي تنفي تعليق الرحلات الجوية

أربيل (كوردستان 24)- نفت المديرية العامة لمطار أربيل الدولي، اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024، تعليق الرحلات الجوية في المطار.

وقال المديرية في بيان، تلقته كوردستان24، إن "الرحلات الجوية في المطار (ذهاباً وإياباً) مستمرة"، نافيةً شائعاتٍ حول "تعليق الرحلات في المطار".

وأشارت المديرية إلى أن "عدداً من وسائل الإعلام أفادت بتعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، بسبب هجومٍ لطائرة مسيرة"، مؤكدةً أنها "أخبار غير صحيحة ولا أساس لها".

من جهته، نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تعرض مطار أربيل إلى استهدافٍ بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "عدداً من الصفحات ووسائل الإعلام أفادت، اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024، بتعرض مطار أربيل الدولي إلى استهداف بطائرة مسيرة مفخخة".

وأضاف الجهاز: "من جهتنا نُعلن أن الأخبار المنشورة عارية عن الصحة ولا أساس لها، ولم يتعرض المطار إلى أي استهداف، كما لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة".