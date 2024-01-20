شيخو: زاخو ستشهد يوم غد تظاهرة حاشدة تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غدٍ الأحد، تظاهرة حاشدة في إدارة زاخو المستقلة، تنديداً بالقصف الإيراني على مدينة أربيل.

واعتبر مشرف إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، أن الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على أربيل "عملاً إرهابياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة واستقلال العراق وإقليم كوردستان".

وأكّد شيخو في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن زاخو "ستشهد يوم غدٍ الأحد أكبر تظاهرة في كوردستان، يشارك فيها الشباب والشيوخ وجميع شرائح المجتمع، احتجاجاً على القصف الإيراني الذي استهدف أربيل".

ويرغب المشاركون، بحسب مشرف إدارة زاخو المستقلة، في إيصال رسالة احتجاجٍ إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة "حتى لا يقع المدنيون في كوردستان ضحايا لمثل هذه الهجمات غير المبررة".

وقال شيخو: على غرار أربيل وباقي محافظات إقليم كوردستان، دعت غرفة تجارة وصناعة زاخو كافة المواطنين ورجال الأعمال إلى مقاطعة استيراد البضائع والمنتجات الإيرانية وعدم شراءها.

مؤكّداً في الوقت ذاته، على "بذل الجهود لتلبية احتياجات الشعب من المنتجات المحلية ومنتجات الدول الأخرى في المنطقة".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قصف أربيل عملاً عدوانياً يقوض العلاقة بين بغداد وطهران.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

وتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بـ "العدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.